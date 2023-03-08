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Путін готовий вести війну проти України роками, - розвідка США

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Середа 08 березня 2023 20:16
Путін готовий вести війну проти України роками, - розвідка США Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну в Україні, можливо, навіть роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Війна в Україні стала жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги, але президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжуватиме. Можливо, роками", - сказала директор національної розвідки США Авріл Хейнс.

Нагадаємо, за словами директора національної розвідки США, російська армія навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року.

До того ж, за даними розвідки США, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помилився у своїй оцінці можливостей України. Окупанти продовжать стикатися з низкою проблем.

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