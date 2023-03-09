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ЦРУ: у России не будет стратегических прорывов на фронте, а следующие месяцы решающие

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Украина, Четверг 09 марта 2023 20:11
ЦРУ: у России не будет стратегических прорывов на фронте, а следующие месяцы решающие Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в Украине не способны совершить значительные стратегические прорывы, а следующие месяцы будут решающими в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса, которое приводит корреспондентка News Nation Кейли Майер.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка состоит в том, что они вряд ли смогут совершить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года", - говорится в заявлении.

Российский диктатор Владимир Путин выбирает более долгосрочный путь. По мнению Бернса, Путин удвоил пруды и убежден, что он может заставить время работать на него. Российский диктатор также считает, что он может изнурить западных партнеров Украины.

"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Именно поэтому США должны оказать всю возможную помощь", - добавил Бернс.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну в Украине, возможно даже годами.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что российская армия вряд ли сможет захватить гораздо больше украинских территорий в этом году.

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