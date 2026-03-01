ЦРУ помогло определить место сбора лидеров Ирана перед ударами, - NYT

Центральное разведывательное управление США помогло определить место сбора иранских лидеров перед авиаударами Соединенных Штатов и Израиля по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как рассказали источники, США и Израиль решили скорректировать время атаки, частично опираясь на новые разведданные. Это позволило им достичь решающей и быстрой победы: ликвидации высокопоставленных чиновников Ирана, в том числе и аятоллы Хаменеи.

Впоследствии ЦРУ выяснило, что встреча высокопоставленных чиновников Ирана состоится утром 28 февраля в комплексе руководства в центре Тегерана, и на ней также будет присутствовать Хаменеи.

По словам собеседников, разведка месяцами следила за верховным лидером, уточняя его распорядок и места пребывания.

По данным источников издания, незадолго до запланированной атаки ЦРУ сосредоточилось на местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Удары по Ирану и гибель Хаменеи

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп в своем обращении сказал, что США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.

Сегодня в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.