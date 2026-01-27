ЦРУ допомагає США відновити вплив у Венесуелі, - CNN
ЦРУ непублічно працює над забезпеченням постійної присутності США у Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомляють джерела видання, обізнані із цими намірами, обговорення між ЦРУ та Державним департаментом стосуються як формату впливу США у короткостроковій перспективі, так і стратегії на майбутнє.
За даними співрозмовників телеканалу, хоча Держдеп відповідатиме за формування довгострокової дипломатичної присутності, на початковому етапі Вашингтон значною мірою покладатиметься саме на ЦРУ.
Одним із пріоритетів спецслужби є створення умов для відновлення дипломатичних відносин, налагодження контактів з місцевими політичними гравцями та забезпечення безпеки.
До офіційного відкриття посольства американські представники можуть працювати під координацією ЦРУ, встановлюючи неформальні зв’язки з представниками влади, опозиції та нейтралізуючи потенційні загрози.
Також, за інформацією CNN, на спецслужбу можуть покласти завдання інформувати венесуельське керівництво про діяльність конкурентів США в регіоні, зокрема Росії, Китаю та Ірану.
Водночас, за словами джерел, американські відомства досі очікують від Білого дому чітких вказівок щодо подальших кроків у Венесуелі.
Заяви Трампа про можливе управління країною з боку США лише ускладнюють ситуацію, зазначають співрозмовники CNN.
Ні в ЦРУ, ні в Держдепартаменті офіційних коментарів не надали, хоча Вашингтон уже розпочав попередні кроки для відновлення дипломатичної присутності після закриття посольства у Каракасі у 2019 році.
Відносини США та Венесуели
Нагадаємо, раніше виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна втомилася від втручання США. Вона наголосила, що "вирішувати наші питання мають самі венесуельські політики".
Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами, і найближчим часом цей процес ще пришвидшиться.
Раніше ЗМІ з посиланням на венесуельську правозахисну організацію Foro Penal писали про те, що за останні тижні там звільнили понад сто політичних в'язнів на тлі тиску з боку США.
Як повідомлялось, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Метою операції стало затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.