У ЦПД заявили, що Росія переймає методи пропаганди ІДІЛ

Ілюстративне фото: Росія переймає досвід ІДІЛ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Європейські ЗМІ попереджають, що російські спецслужби застосовують методи вербування, схожі з практиками ІДІЛ, використовуючи дезінформацію і соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

За даними низки європейських видань, російські розвідслужби ведуть цілеспрямовану інформаційно-психологічну роботу всередині ЄС, використовуючи аналогічні підходи, які застосовувала ІДІЛ у 2013-2019 роках.

Комунікаційні кампанії націлені на маргіналізовані російськомовні групи: їм пропонують ідеологічно привабливі наративи - релігійні або націоналістичні - і залучають в онлайн-спільноти, де посів дезінформації прискорює радикалізацію.

Механізм вербування та завдання вербованих

Залучені особи спочатку отримують дрібні завдання: збір розвідданих, підпали, передача відомостей про військові та критичні об'єкти та інші "одноразові" акції. Експерти зазначають, що ключовими факторами вербування стають економічна вразливість і готовність прийняти пропоновану ідеологію.

Мета схеми - сформувати мережу так званих "одноразових агентів": дешевих виконавців, які діють з території країн ЄС, для того, щоб посіяти недовіру до національних інститутів і підірвати громадський порядок.

Наслідки та рекомендації

Таке втручання посилює поляризацію та підживлює протестні настрої, водночас ускладнюючи роботу служб безпеки. Фахівці радять владі та суспільству посилити роботу з уразливими спільнотами, розвивати медіаграмотність та оперативно ліквідовувати осередки дезінформації, а також активніше взаємодіяти з платформами соцмереж для видалення пропагандистських матеріалів.

Нагадуємо, що на захоплених районах Запорізької області російська адміністрація поширює неправдиві історії про українські університети, намагаючись залякати школярів і переконати їх не залишати окуповані території.

Зазначимо, що в російських навчальних закладах планують запровадити так звані "уроки минулого", стилізовані під воєнні роки, що фактично перетворюється на інструмент пропаганди та мілітаризації шкільної освіти.

