В ЦПД заявили, что Россия перенимает методы пропаганды ИГИЛ

По данным ряда европейских изданий, российские разведслужбы ведут целенаправленную информационно-психологическую работу внутри ЕС, используя аналогичные подходы, которые применяла ИГИЛ в 2013–2019 годах.

Коммуникационные кампании нацелены на маргинализованные русскоязычные группы: им предлагают идеологически привлекательные нарративы — религиозные или националистические — и вовлекают в онлайн-сообщества, где посев дезинформации ускоряет радикализацию.

Механизм вербовки и задачи вербованных

Вовлеченные лица сначала получают мелкие задания: сбор разведданных, поджоги, передача сведений о военных и критических объектах и иные "одноразовые" акции. Эксперты отмечают, что ключевыми факторами вербовки становятся экономическая уязвимость и готовность принять предлагаемую идеологию.

Цель схемы — сформировать сеть так называемых "одноразовых агентов": дешевых исполнителей, действующих с территории стран ЕС, с тем чтобы посеять недоверие к национальным институтам и подорвать общественный порядок.

Последствия и рекомендации

Такое вмешательство усиливает поляризацию и подпитывает протестные настроения, одновременно осложняя работу служб безопасности. Специалисты советуют властям и обществу усилить работу с уязвимыми сообществами, развивать медиа-грамотность и оперативно ликвидировать очаги дезинформации, а также активнее взаимодействовать с платформами соцсетей для удаления пропагандистских материалов.