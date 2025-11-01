В ЦПД заявили, что Россия перенимает методы пропаганды ИГИЛ

Европейские СМИ предупреждают, что российские спецслужбы применяют методы вербовки, схожие с практиками ИГИЛ, используя дезинформацию и соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
По данным ряда европейских изданий, российские разведслужбы ведут целенаправленную информационно-психологическую работу внутри ЕС, используя аналогичные подходы, которые применяла ИГИЛ в 2013–2019 годах.
Коммуникационные кампании нацелены на маргинализованные русскоязычные группы: им предлагают идеологически привлекательные нарративы — религиозные или националистические — и вовлекают в онлайн-сообщества, где посев дезинформации ускоряет радикализацию.
Вовлеченные лица сначала получают мелкие задания: сбор разведданных, поджоги, передача сведений о военных и критических объектах и иные "одноразовые" акции. Эксперты отмечают, что ключевыми факторами вербовки становятся экономическая уязвимость и готовность принять предлагаемую идеологию.
Цель схемы — сформировать сеть так называемых "одноразовых агентов": дешевых исполнителей, действующих с территории стран ЕС, с тем чтобы посеять недоверие к национальным институтам и подорвать общественный порядок.
Такое вмешательство усиливает поляризацию и подпитывает протестные настроения, одновременно осложняя работу служб безопасности. Специалисты советуют властям и обществу усилить работу с уязвимыми сообществами, развивать медиа-грамотность и оперативно ликвидировать очаги дезинформации, а также активнее взаимодействовать с платформами соцсетей для удаления пропагандистских материалов.
Напоминаем, что на захваченных районах Запорожской области российская администрация распространяет ложные истории об украинских университетах, пытаясь запугать школьников и убедить их не покидать оккупированные территории.
Отметим, что в российских учебных заведениях планируют ввести так называемые "уроки прошлого", стилизованные под военные годы, что фактически превращается в инструмент пропаганды и милитаризации школьного образования.