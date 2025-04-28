У ЦПД заявили про нову хвилю пропаганди Кремля: що цього разу вигадала Росія

У ЦПД повідомляють, що найближчим часом Кремль знову активізує свої пропагандистські зусилля, зокрема, намагаючись дискредитувати переговори щодо повного припинення вогню.

Головним напрямком пропаганди стане поширення тези про нібито "недоговороспроможність України", що має на меті посіяти сумніви щодо здатності України до мирних переговорів.

Одночасно очікується зростання кампаній, які просуватимуть дезінформацію про "несамостійність України", в контексті того, що європейські держави, начебто, прагнуть продовження війни з Росією і змушують Україну продовжувати бойові дії, зриваючи переговори.

Особливу увагу пропагандисти Кремля звертатимуть на річницю трагедії в Одесі та святкування 80-річчя перемоги в Росії.

ЦПД пишуть, що прогнозується також активізація інформаційних атак на Польщу напередодні президентських виборів 18 травня, а також спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, спрямовані на розкол політичної ситуації в країні.