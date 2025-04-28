В ЦПД заявили о новой волне пропаганды Кремля: что на этот раз придумала Россия

Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой волне пропаганды Кремля. Основная цель - дискредитировать процесс мирных переговоров и распространить дезинформацию о "несамостоятельности" Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В ЦПИ сообщают, что в ближайшее время Кремль снова активизирует свои пропагандистские усилия, в частности, пытаясь дискредитировать переговоры о полном прекращении огня.
Главным направлением пропаганды станет распространение тезиса о якобы "недоговороспособности Украины", что имеет целью посеять сомнения относительно способности Украины к мирным переговорам.
Одновременно ожидается рост кампаний, которые будут продвигать дезинформацию о "несамостоятельности Украины", в контексте того, что европейские государства якобы стремятся к продолжению войны с Россией и заставляют Украину продолжать боевые действия, срывая переговоры.
Особое внимание пропагандисты Кремля будут обращать на годовщину трагедии в Одессе и празднование 80-летия победы в России.
ЦПИ пишут, что прогнозируется также активизация информационных атак на Польшу накануне президентских выборов 18 мая, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, направленные на раскол политической ситуации в стране.
Напомним, что российская пропаганда широко растиражировала наступательную операцию войск РФ в Курской области. Но пропагандисты не говорят, что российские войска полностью не контролируют Курскую область.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.
Примечательно, что данное заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.
Сам Путин позже также объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье".
Зато в Генштабе ВСУ отметили, что оборонительная операция украинских войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".
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