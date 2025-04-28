В ЦПД заявили о новой волне пропаганды Кремля: что на этот раз придумала Россия

В ЦПИ сообщают, что в ближайшее время Кремль снова активизирует свои пропагандистские усилия, в частности, пытаясь дискредитировать переговоры о полном прекращении огня.

Главным направлением пропаганды станет распространение тезиса о якобы "недоговороспособности Украины", что имеет целью посеять сомнения относительно способности Украины к мирным переговорам.

Одновременно ожидается рост кампаний, которые будут продвигать дезинформацию о "несамостоятельности Украины", в контексте того, что европейские государства якобы стремятся к продолжению войны с Россией и заставляют Украину продолжать боевые действия, срывая переговоры.

Особое внимание пропагандисты Кремля будут обращать на годовщину трагедии в Одессе и празднование 80-летия победы в России.

ЦПИ пишут, что прогнозируется также активизация информационных атак на Польшу накануне президентских выборов 18 мая, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, направленные на раскол политической ситуации в стране.