Російська пропаганда широко розтиражувала наступальну операцію військ РФ у Курській області. Але пропагандисти не говорять, що російські війська повністю не контролюють Курську область.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США".

У березні російські ЗМІ активно відзвітували про "блискучу визвольну операцію" та поширювали фото російського диктатора Володимира Путіна у камуфляжі під час нібито його поїздки у Курську область.

Попри те, що Сили оборони України досі перебувають у прикордонних районах РФ, росіянам "Курське диво" подають як перемогу, а присутність там українських військових замовчують.

"Ніхто в медіа особливо не говорить, що контроль над Курщиною не відновлено. Росіяни свідомо уникають цієї теми. Як колись казав Путін школяреві - Росія ніде не закінчується, тож хто там знає в Москві якесь село на прикордонні Курщини, якусь територію, яку не контролює Росія", - зазначив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.