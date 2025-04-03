Російська пропаганда приховує, що війська РФ не контролюють всю Курську область, - ЦПД
Російська пропаганда широко розтиражувала наступальну операцію військ РФ у Курській області. Але пропагандисти не говорять, що російські війська повністю не контролюють Курську область.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США".
У березні російські ЗМІ активно відзвітували про "блискучу визвольну операцію" та поширювали фото російського диктатора Володимира Путіна у камуфляжі під час нібито його поїздки у Курську область.
Попри те, що Сили оборони України досі перебувають у прикордонних районах РФ, росіянам "Курське диво" подають як перемогу, а присутність там українських військових замовчують.
"Ніхто в медіа особливо не говорить, що контроль над Курщиною не відновлено. Росіяни свідомо уникають цієї теми. Як колись казав Путін школяреві - Росія ніде не закінчується, тож хто там знає в Москві якесь село на прикордонні Курщини, якусь територію, яку не контролює Росія", - зазначив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.
Що відбувається у Курській області
Сили оборони України розпочали наступальну операцію у Курській області у серпні 2024 року. Це був безпрецедентний крок і, як пояснював президент Володимир Зеленський, дії ЗСУ мали запобігти наступу, який готувала РФ.
Росія намагається витиснути українські сили. З осені до боїв залучили війська Північної Кореї. У березні ситуація в регіоні загострилася, тому бойові дії активізувалися.
До чого готується Росія і чи є загроза по всьому фронту - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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