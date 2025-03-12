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ЦПД о Судже: оккупанты не захватили город, бои продолжаются

Суджа, Среда 12 марта 2025 16:45
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ЦПД о Судже: оккупанты не захватили город, бои продолжаются Фото: бои за Суджу продолжаются (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бои за Суджу продолжаются. Информация о ее захвате российскими военными не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Коваленко, бои в Курской области сейчас продолжаются, а также продолжаются боевые действия в направлении Суджи.

Коваленко также опроверг информацию о захвате Суджи россиянами, отметив, что эта информация в настоящее время не соответствует действительности, ведь бои продолжаются.

"Бои на Курщине сейчас продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на сейчас, не соответствует действительности", - отметил он.

Ситуация в Курской области

Напомним, что украинские военные с лета ведут наступление в Курской области Российской Федерации. Это в частности позволяло обезопасить от открытия нового фронта Сумскую, Харьковскую области.

Однако не так давно россияне начали контрнаступление в этой области. Буквально утром сообщалось, что российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.

Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь прокомментировал ситуацию в Курской области.

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