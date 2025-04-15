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ЦПД спростував російський фейк про загиблих "іноземних найманців" ЗСУ у Курській області

Вівторок 15 квітня 2025 12:41
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ЦПД спростував російський фейк про загиблих "іноземних найманців" ЗСУ у Курській області Фото: Українські військові, блокпост, Суджа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська пропаганда поширила фейк про тисячі загиблих іноземних найманців ЗСУ у Курській області. У ЦПД спростували ці дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

Російські пропагандистські ресурси почали активно поширювати неправдиву інформацію про нібито масову загибель іноземців на території Курської області.

За їхніми вигадками, з літа 2024 року там загинули 4 781 "іноземний найманець ЗСУ" з Польщі, Грузії, Колумбії, Франції, Німеччини, Великої Британії, США, Австралії та Японії.

Особливий акцент робиться на тому, що найбільше з-поміж "загиблих" - нібито громадяни Польщі. Як джерело цієї "статистики" вказується німецька онлайн-платформа, що спеціалізується на зборі та візуалізації даних.

ЦПД спростував російський фейк про загиблих &quot;іноземних найманців&quot; ЗСУ у Курській області

Насправді ж компанія, яку згадують у фейкових публікаціях, не здійснювала жодних досліджень на тему участі іноземців у бойових діях на боці України.

Жодної подібної інформації немає ні на її сайті, ні на офіційних сторінках у соцмережах.

У ЦПД наголошують, що мета цієї дезінформації - виправдати затяжну війну проти України та просунути наратив про те, що Росія протистоїть не лише українській армії, а й "всьому Заходу".

Такий підхід покликаний підвищити рівень мобілізаційної підтримки серед росіян і водночас підірвати довіру до урядів країн, які допомагають Україні.

Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Пізніше глава держави уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.

При цьому Reuters писало, що громадяни Китаю воюють як найманці і не мають жодного стосунку до уряду КНР.

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