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ЦПД опроверг российский фейк о погибших "иностранных наемниках" ВСУ в Курской области

Вторник 15 апреля 2025 12:41
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ЦПД опроверг российский фейк о погибших "иностранных наемниках" ВСУ в Курской области Фото: Украинские военные, блокпост, Суджа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская пропаганда распространила фейк о тысячах погибших иностранных наемников ВСУ в Курской области. В ЦПД опровергли эти данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

Российские пропагандистские ресурсы начали активно распространять ложную информацию о якобы массовой гибели иностранцев на территории Курской области.

По их вымыслам, с лета 2024 года там погибли 4 781 "иностранный наемник ВСУ" из Польши, Грузии, Колумбии, Франции, Германии, Великобритании, США, Австралии и Японии.

Особый акцент делается на том, что больше всего среди "погибших" - якобы граждане Польши. В качестве источника этой "статистики" указывается немецкая онлайн-платформа, специализирующаяся на сборе и визуализации данных.

ЦПД опроверг российский фейк о погибших &quot;иностранных наемниках&quot; ВСУ в Курской области

На самом деле компания, которую упоминают в фейковых публикациях, не проводила никаких исследований на тему участия иностранцев в боевых действиях на стороне Украины.

Никакой подобной информации нет ни на ее сайте, ни на официальных страницах в соцсетях.

В ЦПИ отмечают, что цель этой дезинформации - оправдать затяжную войну против Украины и продвинуть нарратив о том, что Россия противостоит не только украинской армии, но и "всему Западу".

Такой подход призван повысить уровень мобилизационной поддержки среди россиян и одновременно подорвать доверие к правительствам стран, которые помогают Украине.

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Позже глава государства уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

При этом Reuters писало, что граждане Китая воюют как наемники и не имеют никакого отношения к правительству КНР.

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