У ЦПД розповіли, як США і Китай можуть поставити Росію на місце

Він зазначив, що країна-агресорка хоче, щоб США вели з нею переговори про ЄС і Венесуелу.

"У той же час що Китай, що США не вважають Росію геополітичним гравцем. Кожен бачить РФ по-своєму", - йдеться у дописі Коваленка.

Він наголосив, що РФ для Китаю є інструментом і сировинним придатком, а для США - територією з ресурсами.

"В 90-ті Росію розглядали чорною дірою в Євразії, коли розвалився СРСР і ніхто не знав, як стабілізувати цю територію і у що може все вилитися. Тепер Захід та Китай можуть просто поділити Росію між собою. І проблема зникне", - заявив керівник ЦПД РНБО.