В ЦПД рассказали, как США и Китай могут поставить Россию на место

Он отметил, что страна-агрессор хочет, чтобы США вели с ней переговоры о ЕС и Венесуэле.

"В то же время что Китай, что США не считают Россию геополитическим игроком. Каждый видит РФ по-своему", - говорится в публикации Коваленко.

Он отметил, что РФ для Китая является инструментом и сырьевым придатком, а для США - территорией с ресурсами.

"В 90-е Россию рассматривали черной дырой в Евразии, когда развалился СССР и никто не знал, как стабилизировать эту территорию и во что может все вылиться. Теперь Запад и Китай могут просто поделить Россию между собой. И проблема исчезнет", - заявил руководитель ЦПД СНБО.