В ЦПД рассказали, как США и Китай могут поставить Россию на место

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Для того, чтобы проблемы с Россией исчезли, Соединенные Штаты и Китай должны поделить ее между собой.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что страна-агрессор хочет, чтобы США вели с ней переговоры о ЕС и Венесуэле.

"В то же время что Китай, что США не считают Россию геополитическим игроком. Каждый видит РФ по-своему", - говорится в публикации Коваленко.

Он отметил, что РФ для Китая является инструментом и сырьевым придатком, а для США - территорией с ресурсами.

"В 90-е Россию рассматривали черной дырой в Евразии, когда развалился СССР и никто не знал, как стабилизировать эту территорию и во что может все вылиться. Теперь Запад и Китай могут просто поделить Россию между собой. И проблема исчезнет", - заявил руководитель ЦПД СНБО.

 

Напомним, 6 января Коваленко сообщил, что российский обстрел завода американской компании Bunge в Днепре продемонстрировал геополитическую несостоятельность РФ. Он также сравнил РФ с "мелкой шавкой, которая лает на слона".

По словам Коваленко, причиной удара стала неспособность России защитить Николаса Мадуро в Венесуэле. Такие же удары, напомнил он, были и по азербайджанскому бизнесу в Украине, когда РФ "получала дипломатические пощечины" от Баку.

Отметим, Politico писало, что упрямство российского диктатора Владимира Путина в переговорах периодически раздражает лидера США Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Журналисты подчеркивают, что настойчивость Путина заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.

