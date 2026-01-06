В ЦПД рассказали, как США и Китай могут поставить Россию на место

Для того, чтобы проблемы с Россией исчезли, Соединенные Штаты и Китай должны поделить ее между собой.
Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Он отметил, что страна-агрессор хочет, чтобы США вели с ней переговоры о ЕС и Венесуэле.
"В то же время что Китай, что США не считают Россию геополитическим игроком. Каждый видит РФ по-своему", - говорится в публикации Коваленко.
Он отметил, что РФ для Китая является инструментом и сырьевым придатком, а для США - территорией с ресурсами.
"В 90-е Россию рассматривали черной дырой в Евразии, когда развалился СССР и никто не знал, как стабилизировать эту территорию и во что может все вылиться. Теперь Запад и Китай могут просто поделить Россию между собой. И проблема исчезнет", - заявил руководитель ЦПД СНБО.
Напомним, 6 января Коваленко сообщил, что российский обстрел завода американской компании Bunge в Днепре продемонстрировал геополитическую несостоятельность РФ. Он также сравнил РФ с "мелкой шавкой, которая лает на слона".
По словам Коваленко, причиной удара стала неспособность России защитить Николаса Мадуро в Венесуэле. Такие же удары, напомнил он, были и по азербайджанскому бизнесу в Украине, когда РФ "получала дипломатические пощечины" от Баку.
Отметим, Politico писало, что упрямство российского диктатора Владимира Путина в переговорах периодически раздражает лидера США Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.
Журналисты подчеркивают, что настойчивость Путина заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.