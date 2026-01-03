ua en ru
Політика
Війна в Україні

Путін періодично виводить Трампа з себе, - Politico

США, Росія, Субота 03 січня 2026 04:25
Путін періодично виводить Трампа з себе, - Politico Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Західні ЗМІ зазначають, що впертість російського лідера в переговорах періодично дратує Дональда Трампа та ускладнює дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Politico пише, що ні бої на фронті, ні внутрішні проблеми Росії - включно з дефіцитом палива після ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах - не змушують Путіна відмовлятися від своїх максималістських вимог.

Журналісти підкреслюють, що його наполегливість "періодично дратує Трампа" і змушує американського лідера замислюватися, чи не використовує Кремль переговорний процес у своїх інтересах.

Шанси на мирний договір

Імовірність завершення війни за посередництва Трампа, за оцінками Politico, невелика - приблизно один шанс із чотирьох.

При цьому Зеленський стикається із серйозними внутрішньополітичними обмеженнями, і будь-які поступки Росії можуть викликати різку реакцію суспільства.

Роль Трампа і переговорів

Після саміту на Алясці Трамп заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що Путін нібито зацікавлений у домовленостях саме з ним.

Politico зазначає, що російський лідер уміло обирає моменти для контактів, включно з двогодинною телефонною розмовою, коли Кремль заговорив про можливий саміт одночасно з допущенням Трампом варіанту передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Стратегічна гра Москви

Журналісти підкреслюють, що затягування війни вигідне Кремлю: воно виснажує європейські країни, підриває єдність трансатлантичного союзу і відвертає Захід від інших глобальних викликів. Це, на думку експертів, також грає на руку Китаю в контексті Тайваню.

Нагадуємо, що майже половина громадян США висловлює невдоволення діями президента Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною: згідно з опитуванням The Economist/YouGov, наведеним The Hill, 49% респондентів зазначили, що "дещо не схвалюють" або 2 категорично не схвалюють" його підхід до розв'язання ситуації.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що 2026 року його метою стане досягнення миру в усьому світі.

