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ЦПД розкрив мету російської кібератаки на застосунок "Повітряна тривога"

21:15 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: кібератака Росії на застосунок "Повітряна тривога" мала посіяти паніку (Getty Images)

Російська кібератака на український застосунок "Повітряна тривога" мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Івана Сличка в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Злам застосунку "Повітряна тривога"

Під час кібератаки 1 листопада користувачі отримували фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні. Це могло спровокувати паніку та дезорієнтувати людей, каже Сличко.

Водночас російські кіберзловмисники не досягли бажаного ефекту:

  • українці переважно відреагували спокійно,
  • офіційні структури оперативно спростували неправдиві повідомлення.

"Мета таких атак - не лише порушити роботу сервісу, а й посіяти недовіру та відчуття незахищеності", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 листопада в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а також були повідомлення про нібито хімічну загрозу в Києві. Ймовірно, додаток піддався ворожому впливу.

Крім того, у Повітряних силах пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де зараз шукати сповіщення.

Також президент України Володимир Зеленський пдтвердив, що атака на російську систему МНС стала відповіддю на дії Москви зі зламу додатку "Повітряна тривога".

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