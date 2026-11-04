ЦПД розкрив мету російської кібератаки на застосунок "Повітряна тривога"

Злам застосунку "Повітряна тривога"

Під час кібератаки 1 листопада користувачі отримували фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні. Це могло спровокувати паніку та дезорієнтувати людей, каже Сличко.

Водночас російські кіберзловмисники не досягли бажаного ефекту:

українці переважно відреагували спокійно,

офіційні структури оперативно спростували неправдиві повідомлення.

"Мета таких атак - не лише порушити роботу сервісу, а й посіяти недовіру та відчуття незахищеності", - пояснив він.