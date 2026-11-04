RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

ЦПД раскрыл цель российской кибератаки на приложение "Воздушная тревога"

21:15 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: кибератака России на приложение "Воздушная тревога" должна была посеять панику (Getty Images)

Российская кибератака на украинское приложение "Воздушная тревога" имела целью подорвать доверие к системе оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации Ивана Сличко в эфире телеканала "Мы-Украина".

Слом приложения "Воздушная тревога"

Во время кибератаки 1 ноября пользователи получали фейковые сообщения о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине. Это могло спровоцировать панику и дезориентировать людей, говорит Сличко.

В то же время российские киберзлоумышленники не достигли желаемого эффекта:

  • украинцы преимущественно отреагировали спокойно,
  • официальные структуры оперативно опровергли ложные сообщения.

"Цель таких атак - не только нарушить работу сервиса, но и посеять недоверие и чувство незащищенности", - пояснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 ноября в Украине перестало работать приложение "Воздушная тревога", а также были сообщения о якобы химической угрозе в Киеве. Вероятно, приложение подверглось вражескому влиянию.

Кроме того, в Воздушных силах объяснили, повлиял ли взлом на работу Сил обороны и где сейчас искать уведомления.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему МЧС стала ответом на действия Москвы по взлому приложения "Воздушная тревога".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КибератакаВойна России против Украины