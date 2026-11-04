ЦПД раскрыл цель российской кибератаки на приложение "Воздушная тревога"

Слом приложения "Воздушная тревога"

Во время кибератаки 1 ноября пользователи получали фейковые сообщения о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине. Это могло спровоцировать панику и дезориентировать людей, говорит Сличко.

В то же время российские киберзлоумышленники не достигли желаемого эффекта:

украинцы преимущественно отреагировали спокойно,

официальные структуры оперативно опровергли ложные сообщения.

"Цель таких атак - не только нарушить работу сервиса, но и посеять недоверие и чувство незащищенности", - пояснил он.