В ЦПД пояснили, чому Путін намагається за всяку ціну вийти з мирного процесу

Російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну в Україні. Хоча геополітично Росія цю війну вже програла - абсолютно з усіх боків.

Як передає РБК-Україна , про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, геополітично Росія вже програла, оскільки з одного боку, перетворилася на сировинний придаток Китаю, а з іншого боку - втратила будь-яку можливість затягнути Україну у свій "русскій мір" цивілізаційно. Глобально вирішити це питання військовою силою Росія вже не здатна.

"В парадигмі десятиліть Росія буде думати виключно про те, як не розколотися", - зазначив Коваленко.

Причина поразки Росії - курс, який обрав Путін. Загальна проблема РФ - це режим Путіна та вибудована диктатором модель еліт. Корень проблеми криється у 1990-х роках, коли Єльцину не вдалося перетворити азійську російську цивілізацію на реальну демократію. Натомість він спився, а Путін обрав модель СРСР в кордонах Росії.

"Від розпаду Росію в майбутньому може врятувати тільки Китай", - резюмував Коваленко.