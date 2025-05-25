ЦПД попереджає: є сигнали про підготовку РФ нових ударів по Україні

Удари по Україні

Росія в ніч на 25 травня завдала комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 298 дронів та 69 ракет різних типів. Сили ППО збили 45 ракет та знешкодили 266 безпілотників.

Під російським ударом опинилися 13 регіонів, зокрема і Київ. По всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей поранені. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама - у важкому стані. Більше про масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни вчора, 24 травня, масовано атакували Київ дронами та ракетами. Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва.

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