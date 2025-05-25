ЦПД предупреждает: есть сигналы о подготовке РФ новых ударов по Украине

Удары по Украине

Россия в ночь на 25 мая нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив рекордные 298 дронов и 69 ракет различных типов. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.

Под российским ударом оказались 13 регионов, в том числе и Киев. По всей Украине повреждено более 80 жилых домов.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама - в тяжелом состоянии. Больше о массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

Также россияне вчера, 24 мая, массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева.

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