У ЦПД назвали головну помилку країн НАТО у сприйнятті РФ та дали невтішний прогноз
Країни НАТО роблять помилку, коли не спприймають Росію як ворога. Це може глобально призвести через 4-6 рокув до нової війни і не в Україні.
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, попри наявність багатьох аналітичних центрів у США, які роками вивчають Росію, американська політична еліта досі не розуміє базову річ - росіяни не мислять категоріями компромісу, а режим Путіна не керується логікою вигоди, стримування чи "правил гри".
"Його ментальність - це фанатична віра в силу, історичну місію та право домінувати. Це не раціональна модель поведінки, яку можна "відлякати" санкціями чи змусити до миру через "стриману дипломатію", - пояснив позицію РФ Коваленко.
Водночас, на його думку, Вашингтону зручніше сприймати РФ як "проблемного партнера", а не як цілеспрямованого ворога, бо це дозволяє залишати простір для переговорів, але Росія не веде переговорів - вона користується слабкістю.
"Всі спроби "перезавантажень", "червоних ліній" і "нормандських форматів" Путін сприймав не як шанс домовитися, а як знак страху Заходу. Він вигравав час. Зараз - те саме. Перемовини потрібні тільки для виграшу часу заради літнього наступу. Мета РФ - не отримати американські санкції тут і зараз. І не дати привід надати нам більше зброї. Чому це не бачать у столицях НАТО? Бо мислять про РФ через ліберальну призму - проектуючи свої цінності на того, хто їх зневажає", - додав він.
Коваленко наголошує, що це не про недостатність даних - це про небажання прийняти жорстоку правду і ця помилка вже коштувала тисячі життів.
"Якщо так піде далі - Європа отримає війну в Балтії за 4-6 років і не тільки з Росією, але й з корейцями та іранськими проксі", - каже він.
Загроза для країн Балтії з боку РФ
Наприкінці березня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховували занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як буде встановлений режим припинення вогню.
Прибалтійські країни зазначали, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.
Після цього міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував ризик російського вторгнення в Балтію. Він виділив кілька аспектів та нагадав, що РФ завжди була загрозою для Литви, Латвії та Естонії.
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