Країни НАТО роблять помилку, коли не спприймають Росію як ворога. Це може глобально призвести через 4-6 рокув до нової війни і не в Україні.

За його словами, попри наявність багатьох аналітичних центрів у США, які роками вивчають Росію, американська політична еліта досі не розуміє базову річ - росіяни не мислять категоріями компромісу, а режим Путіна не керується логікою вигоди, стримування чи "правил гри".

"Його ментальність - це фанатична віра в силу, історичну місію та право домінувати. Це не раціональна модель поведінки, яку можна "відлякати" санкціями чи змусити до миру через "стриману дипломатію", - пояснив позицію РФ Коваленко.

Водночас, на його думку, Вашингтону зручніше сприймати РФ як "проблемного партнера", а не як цілеспрямованого ворога, бо це дозволяє залишати простір для переговорів, але Росія не веде переговорів - вона користується слабкістю.

"Всі спроби "перезавантажень", "червоних ліній" і "нормандських форматів" Путін сприймав не як шанс домовитися, а як знак страху Заходу. Він вигравав час. Зараз - те саме. Перемовини потрібні тільки для виграшу часу заради літнього наступу. Мета РФ - не отримати американські санкції тут і зараз. І не дати привід надати нам більше зброї. Чому це не бачать у столицях НАТО? Бо мислять про РФ через ліберальну призму - проектуючи свої цінності на того, хто їх зневажає", - додав він.

Коваленко наголошує, що це не про недостатність даних - це про небажання прийняти жорстоку правду і ця помилка вже коштувала тисячі життів.

"Якщо так піде далі - Європа отримає війну в Балтії за 4-6 років і не тільки з Росією, але й з корейцями та іранськими проксі", - каже він.