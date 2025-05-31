Страны НАТО делают ошибку, когда не воспринимают Россию как врага. Это может глобально привести через 4-6 лет к новой войне и не в Украине.

По его словам, несмотря на наличие многих аналитических центров в США, которые годами изучают Россию, американская политическая элита до сих пор не понимает базовую вещь - россияне не мыслят категориями компромисса, а режим Путина не руководствуется логикой выгоды, сдерживания или "правил игры".

"Его ментальность - это фанатичная вера в силу, историческую миссию и право доминировать. Это не рациональная модель поведения, которую можно "отпугнуть" санкциями или заставить к миру через "сдержанную дипломатию", - пояснил позицию РФ Коваленко.

В то же время, по его мнению, Вашингтону удобнее воспринимать РФ как "проблемного партнера", а не как целенаправленного врага, потому что это позволяет оставлять пространство для переговоров, но Россия не ведет переговоров - она пользуется слабостью.

"Все попытки "перезагрузок", "красных линий" и "нормандских форматов" Путин воспринимал не как шанс договориться, а как знак страха Запада. Он выигрывал время. Сейчас - то же самое. Переговоры нужны только для выигрыша времени ради летнего наступления. Цель РФ - не получить американские санкции здесь и сейчас. И не дать повод предоставить нам больше оружия. Почему это не видят в столицах НАТО? Потому что мыслят о РФ через либеральную призму - проецируя свои ценности на того, кто их презирает", - добавил он.

Коваленко отмечает, что это не о недостаточности данных - это о нежелании принять жестокую правду и эта ошибка уже стоила тысячи жизней.

"Если так пойдет дальше - Европа получит войну в Балтии через 4-6 лет и не только с Россией, но и с корейцами и иранскими прокси", - говорит он.