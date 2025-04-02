У Литві прокоментували ризик російського вторгнення в Балтію

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс прокоментував ризик російського вторгнення в Балтію. Він виділив кілька аспектів та нагадав, що РФ завжди була загрозою для Литви, Латвії та Естонії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Росія вже багато років є безпосередньою військовою загрозою для балтійських країн. І справа не лише в рівні загрози, а й у рівні нашої стійкості та можливостей стримування, оборони. Тому оцінюючи ризик, ми враховуємо не тільки загрозу", - сказав він.

Як пояснив глава МЗС, загроза поділяється на можливості та наміри.

"І я не маю сумнівів щодо намірів Росії. Вони залишаються. Вони хочуть підкорити сусідні країни. І це буде продовжуватись, поки Путін при владі. І є питання можливостей. Зараз вони в Україні та біля України. Звісно, вони будуть через деякий час перекинуті на бази, звідки вони прийшли", - зазначив міністр.

З іншого боку, за словами Кястутіса, коли мова йде про можливості, в майбутньому в напрямку Балтії вони будуть збільшені.

"Але в планах Росії і у нашому плануванні оборони, ми бачимо себе взаємопов'язаними. Тому це не буде так, що одна країна - це ціль, а інші залишаться осторонь. Тож ми будемо однією довгою лінією фронту і нам потрібно планувати все так, що ми її повинні обороняти", - пояснив він.