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У Литві прокоментували ризик російського вторгнення в Балтію

Україна, Середа 02 квітня 2025 08:59
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У Литві прокоментували ризик російського вторгнення в Балтію Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс прокоментував ризик російського вторгнення в Балтію. Він виділив кілька аспектів та нагадав, що РФ завжди була загрозою для Литви, Латвії та Естонії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Росія вже багато років є безпосередньою військовою загрозою для балтійських країн. І справа не лише в рівні загрози, а й у рівні нашої стійкості та можливостей стримування, оборони. Тому оцінюючи ризик, ми враховуємо не тільки загрозу", - сказав він.

Як пояснив глава МЗС, загроза поділяється на можливості та наміри.

"І я не маю сумнівів щодо намірів Росії. Вони залишаються. Вони хочуть підкорити сусідні країни. І це буде продовжуватись, поки Путін при владі. І є питання можливостей. Зараз вони в Україні та біля України. Звісно, вони будуть через деякий час перекинуті на бази, звідки вони прийшли", - зазначив міністр.

З іншого боку, за словами Кястутіса, коли мова йде про можливості, в майбутньому в напрямку Балтії вони будуть збільшені.

"Але в планах Росії і у нашому плануванні оборони, ми бачимо себе взаємопов'язаними. Тому це не буде так, що одна країна - це ціль, а інші залишаться осторонь. Тож ми будемо однією довгою лінією фронту і нам потрібно планувати все так, що ми її повинні обороняти", - пояснив він.

Про що написало Financial Times

Нещодавно Financial Times опублікувало статтю, в якій опитало міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії.

Враховуючи відповідні коментарі в статті йдеться, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Журналісти наголошують, що РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Нагадаємо, що ще в січні РБК-Україна писало, що на Заході активно заговорили про загрозу РФ проти одного з членів НАТО. Зокрема медіа вже тоді публікували сценарії та інфографіки, а чиновники закликали готуватися до можливої війни. Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - читайте в матеріалі.

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