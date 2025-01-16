ЦПД про атакований Тамбовський пороховий завод: серед ключових об'єктів російського ВПК

Тамбовський пороховий завод (розташований у місті Котовськ, РФ), який міг бути уражений під час сьогоднішньої повітряної атаки, є важливим об'єктом військово-промислового комплексу (ВПК) країни-агресора. Підприємство зазнає ударів не вперше.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді безпеки і оборони України Андрія Коваленка .

"Вже не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Він є одним з ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України", - йдеться в його публікації у Telegram-каналі.

Керівник ЦПД звернув увагу, що на цьому заводі виробляються порохи, які російська сторона використовує для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.

"Також - колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", - поінформував Коваленко.

Він резюмував, що Тамбовський пороховий завод є "одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ".

Та додав, що після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України виробництво на даному підприємстві "значно зросло".

Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

Що відомо про дронову атаку на Тамбовську область 16 січня і на пороховий завод

Цієї ночі у тамбовських пабліках та різних російських Telegram-каналах писали про атаку із застосуванням безпілотників на регіон. Як стверджували в росмедіа, дроновий удар був "масований", і було чути серію вибухів в районі міста селища Кузьмино-Гать та міста Котовськ, де розташований пороховий завод.

Також російська сторона стверджувала, що у Тамбовській області працювали системи ППО.

Вже вранці у Міноборони РФ, звітуючі про "відбиття" дронової атаки, заявили, що у Тамбовській області начебто було збито цієї ночі 3 БПЛА.

Загалом, як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, протягом ночі були знищені 27 безпілотників над територіями чотирьох областей.

Тут також варто нагадати, що перед тим Тамбовський пороховий завод зазнавав дронових ударів у липні 2024 року (тоді джерела РБК-Україна розповіли, що операція була проведена ГУР Міноборони), а також це російське підприємство атакували БПЛА ще й 19 січня того ж року, і у листопаді 2023 року.