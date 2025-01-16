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ЦПД об атакованном Тамбовском пороховом заводе: среди ключевых объектов российского ВПК

Четверг 16 января 2025 08:22
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ЦПД об атакованном Тамбовском пороховом заводе: среди ключевых объектов российского ВПК Фото: руководитель ЦПД Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Тамбовский пороховой завод (расположен в городе Котовск, РФ), который мог быть поражен во время сегодняшней воздушной атаки, является важным объектом военно-промышленного комплекса (ВПК) страны-агрессора. Предприятие подвергается ударам не впервые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.

"Уже не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины", - говорится в его публикации в Telegram-канале.

Руководитель ЦПД обратил внимание, что на этом заводе производится порох, который российская сторона использует для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

"Также - колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", - проинформировал Коваленко.

Он резюмировал, что Тамбовский пороховой завод является "одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ".

И добавил, что после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины производство на данном предприятии "значительно возросло".

Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.

Что известно о дроновую атаку на Тамбовскую область 16 января и на пороховой завод

Этой ночью в тамбовских пабликах и различных российских Telegram-каналах писали об атаке с применением беспилотников на регион. Как утверждали в росмедиа, дроновой удар был "массированный", и была слышна серия взрывов в районе города поселка Кузьмино-Гать и города Котовск, где расположен пороховой завод.

Также российская сторона утверждала, что в Тамбовской области работали системы ПВО.

Уже утром в Минобороны РФ, отчитываясь об "отражении" дроновой атаки, заявили, что в Тамбовской области якобы было сбито этой ночью 3 БПЛА.

В целом, как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, в течение ночи были уничтожены 27 беспилотников над территориями четырех областей.

Тут также стоит напомнить, что перед этим Тамбовский пороховой завод подвергался дроновым ударам в июле 2024 года (тогда источники РБК-Украина рассказали, что операция была проведена ГУР Минобороны), а также это российское предприятие атаковали БПЛА еще и 19 января того же года, и в ноябре 2023 года.

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