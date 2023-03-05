В цьому році Китай витратить на армію 224 млрд доларів

Китай оприлюднив свій військовий бюджет на 2023 рік - він становитиме 1,55 трлн юанів, тобто 224 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ця сума на 7,2% більша за минулорічну, зазначає видання. До того ж, відсоток зростання теж вищий, ніж був у 2022 в порівнянні з 2021 роком. Це відбувається "на тлі геополітичної напруженості та гонки озброєнь".

Загалом, в новому бюджеті Китай встановив офіційну ціль економічного зростання за рік на межі 5%.

"Економіка Китаю стабільно відновлюється та демонструє величезний потенціал і імпульс для подальшого зростання", - сказав з цього приводу прем'єр-міністр Лі Кецян.