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В этом году Китай потратит на армию 224 млрд долларов

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Китай, Воскресенье 05 марта 2023 06:18
В этом году Китай потратит на армию 224 млрд долларов Фото: Китай потратит на армию 224 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай обнародовал свой военный бюджет на 2023 год – он будет составлять 1,55 трлн юаней, то есть 224 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эта сумма на 7,2% больше прошлогодней, отмечает издание. К тому же, процент роста тоже выше, чем был в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Это происходит "на фоне геополитической напряженности и гонки вооружений".

В новом бюджете Китай установил официальную цель экономического роста за год на грани 5%.

"Экономика Китая стабильно восстанавливается и демонстрирует огромный потенциал и импульс для дальнейшего роста", - сказал премьер-министр Ли Кецян.

Напомним, The Economist писал, что Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.

Также недавно представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".

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