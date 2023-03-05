В этом году Китай потратит на армию 224 млрд долларов

Китай обнародовал свой военный бюджет на 2023 год – он будет составлять 1,55 трлн юаней, то есть 224 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Эта сумма на 7,2% больше прошлогодней, отмечает издание. К тому же, процент роста тоже выше, чем был в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Это происходит "на фоне геополитической напряженности и гонки вооружений".

В новом бюджете Китай установил официальную цель экономического роста за год на грани 5%.

"Экономика Китая стабильно восстанавливается и демонстрирует огромный потенциал и импульс для дальнейшего роста", - сказал премьер-министр Ли Кецян.