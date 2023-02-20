Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ, - постпред США в ООН
Китай перетне "червону лінію", якщо схвалить рішення про надання РФ летальної військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.
"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б "червоною лінією", - зазначила дипломат.
Томас-Грінфілд вказала, що Сполучені Штати розглядають Китай як супротивника та готові конкурувати з ним і, коли це необхідно, протистояти.
"Це те, що ми робимо і продовжуватимемо робити, аби мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані, - додала постпред.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.
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