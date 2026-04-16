"Цього не відбудеться": Гегсет зробив заяву щодо передачі китайської зброї Ірану

17:23 16.04.2026 Чт
2 хв
Звідки у глави Пентагону така упевненість?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр оборони США Піт Гегсет на тлі повідомлень про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявив, що цього не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) має дуже міцні та прямі стосунки з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і вони обговорили це питання. Китай запевнив нас, що цього не відбудеться", - наголосив Гегсет.

CNN нагадало, що минулого тижня стало відомо про наміри Китаю поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляли три особи, обізнані з останніми оцінками розвідки.

Пізніше Трамп розповів, що обмінявся листами з президентом Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін відповів на лист американського президента, який той написав на тлі повідомлень щодо постачання Китаєм зброї Ірану.

"Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому, по суті, запевнив, що не робить цього", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів. За їхніми даними, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.

На ці повідомлення відреагував Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою президент США попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.

Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.

В МЗС Китаю у відповідь на звинувачення заявили, що повідомлення ЗМІ, які звинувачують Пекін у наданні військової підтримки Тегерану, є повністю сфабрикованими.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКитайІранДональд ТрампПіт Гегсет