Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану

У Китаї відреагували на звинувачення щодо військової допомоги Ірану та пригрозили США контрзаходами.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х .

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.

Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться у заяві речника КНР.

Китай може допомагати Ірану

Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Як вказали медіа, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.

На ці повідомлення відреагував президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.

Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.