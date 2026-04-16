Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Этого не произойдет": Хегсет сделал заявление по поводу передачи китайского оружия Ирану

17:23 16.04.2026 Чт
2 мин
Откуда у главы Пентагона такая уверенность?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Пит Хегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет на фоне сообщений о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявил, что этого не произойдет.

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) имеет очень прочные и прямые отношения с президентом Китая Си Цзиньпином, и они обсудили этот вопрос. Китай заверил нас, что этого не произойдет", - подчеркнул Хегсет.

CNN напомнило, что на прошлой неделе стало известно о намерениях Китая поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщали три человека, знакомые с последними оценками разведки.

Позже Трамп рассказал, что обменялся письмами с президентом Китая. По его словам, Си Цзиньпин ответил на письмо американского президента, которое тот написал на фоне сообщений о поставках Китаем оружия Ирану.

"Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором, по сути, заверил, что не делает этого", - заявил Трамп.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о возможных планах Китая по поставке Ирану систем противовоздушной обороны, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов. По их данным, такие поставки потенциально могут изменить баланс сил в регионе после хрупкого перемирия.

На эти сообщения отреагировал Дональд Трамп. Во время общения с прессой президент США предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставок вооружений Ирану.

Впоследствии Трамп заявил, что может ввести 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под эти меры, в частности, может попасть Китай.

В МИД Китая в ответ на обвинения заявили, что сообщения СМИ, которые обвиняют Пекин в предоставлении военной поддержки Тегерану, являются полностью сфабрикованными.

