"Этого не произойдет": Хегсет сделал заявление по поводу передачи китайского оружия Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет на фоне сообщений о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявил, что этого не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) имеет очень прочные и прямые отношения с президентом Китая Си Цзиньпином, и они обсудили этот вопрос. Китай заверил нас, что этого не произойдет", - подчеркнул Хегсет.

CNN напомнило, что на прошлой неделе стало известно о намерениях Китая поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщали три человека, знакомые с последними оценками разведки.

Позже Трамп рассказал, что обменялся письмами с президентом Китая. По его словам, Си Цзиньпин ответил на письмо американского президента, которое тот написал на фоне сообщений о поставках Китаем оружия Ирану.

"Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором, по сути, заверил, что не делает этого", - заявил Трамп.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о возможных планах Китая по поставке Ирану систем противовоздушной обороны, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов. По их данным, такие поставки потенциально могут изменить баланс сил в регионе после хрупкого перемирия.