Без цього не пустять: як майбутнім магістрам не проґавити додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ

Як не проґавити тестування та які документи потрібні

"Сьогодні, 25 липня, у кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення для вступників до магістратури, які будуть проходити тестування в межах додаткової сесії", - розповіли в УЦОЯО.

Уточнюється, що у запрошеннях зазначено дату, час і місце проведення:

Єдиного вступного іспиту (ЄВІ);

Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Вступники до магістратури отримали запрошення на додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ (ілюстрація: testportal.gov.ua)

Для того, щоб успішно дістатись місця тестування, учасникам випробувань радять заздалегідь:

спланувати свій графік - на визначений у запрошенні день тестування;

прокласти маршрут доїзду (адже у разі запізнення їх не буде допущено до пункту тестування).

Наголошується, що з міркувань безпеки у відкритому доступі не публікують інформацію про те, де на території України відбудуться тестування - ні на сайтах УЦОЯО або регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на офіційних сторінках у соціальних мережах.

"З цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань", - додали в УЦОЯО.

Вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, "адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань".

Насамкінець громадянам нагадали, що вступнику обов'язково потрібно мати при собі для допуску до пункту тестування:

оригінал екзаменаційного листа;

документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустку.

"Готуйтеся відповідально та бережіть себе", - підсумували в УЦОЯО.