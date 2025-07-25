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Без цього не пустять: як майбутнім магістрам не проґавити додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ

Вступники до магістратури отримали запрошення на додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Запрошення для вступників до магістратури, які у межах додаткової сесії планують проходити Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - вже у кабінетах учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як не проґавити тестування та які документи потрібні

"Сьогодні, 25 липня, у кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення для вступників до магістратури, які будуть проходити тестування в межах додаткової сесії", - розповіли в УЦОЯО.

Уточнюється, що у запрошеннях зазначено дату, час і місце проведення:

  • Єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
  • Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Вступники до магістратури отримали запрошення на додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ (ілюстрація: testportal.gov.ua)

Для того, щоб успішно дістатись місця тестування, учасникам випробувань радять заздалегідь:

  • спланувати свій графік - на визначений у запрошенні день тестування;
  • прокласти маршрут доїзду (адже у разі запізнення їх не буде допущено до пункту тестування).

Наголошується, що з міркувань безпеки у відкритому доступі не публікують інформацію про те, де на території України відбудуться тестування - ні на сайтах УЦОЯО або регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на офіційних сторінках у соціальних мережах.

"З цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань", - додали в УЦОЯО.

Вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, "адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань".

Насамкінець громадянам нагадали, що вступнику обов'язково потрібно мати при собі для допуску до пункту тестування:

  • оригінал екзаменаційного листа;
  • документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);
  • запрошення-перепустку.

"Готуйтеся відповідально та бережіть себе", - підсумували в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що учасники основних сесій ЄФВВ (для вступу до магістратури) та ЄВІ (для вступу до аспірантури) вже отримали свої результати, й пояснювали, як сформувати екзаменаційну картку, потрібну для вступу до закладів вищої освіти України.

Крім того, ми розповідали, що відомо про магістратуру для військових - хто і як може вступити без тестів і навіть перейти на бюджет.

Читайте також про освітні гранти 2025 року - хто зі вступників може отримати гроші на навчання, яку суму та за яких умов.

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