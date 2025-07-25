Без этого не пустят: как будущим магистрам не пропустить дополнительную сессию ЕВЭ и ЕПВИ

Приглашения для поступающих в магистратуру, которые в рамках дополнительной сессии планируют проходить Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - уже в кабинетах участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
"Сегодня, 25 июля, в кабинетах участников вступительных испытаний размещены приглашения для поступающих в магистратуру, которые будут проходить тестирование в рамках дополнительной сессии", - рассказали в УЦОКО.
Уточняется, что в приглашениях указаны дата, время и место проведения:
Для того чтобы успешно добраться до места тестирования, участникам испытаний советуют заранее:
Подчеркивается, что из соображений безопасности в открытом доступе не публикуют информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования - ни на сайтах УЦОКО или региональных центров оценивания качества образования, ни на официальных страницах в социальных сетях.
"По этой же причине не обнародован график тестирования", - добавили в УЦОКО.
Абитуриентам также настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, "ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний".
В завершение гражданам напомнили, что абитуриенту обязательно нужно иметь при себе для допуска в пункт тестирования:
"Готовьтесь ответственно и берегите себя", - подытожили в УЦОКО.
Напомним, ранее мы сообщали, что участники основных сессий ЕПВИ (для поступления в магистратуру) и ЕВЭ (для поступления в аспирантуру) уже получили свои результаты, и объясняли, как сформировать экзаменационную карточку, нужную для поступления в учреждения высшего образования Украины.
Кроме того, мы рассказывали, что известно о магистратуре для военных - кто и как может поступить без тестов и даже перейти на бюджет.
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