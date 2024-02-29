"Цього ніколи не станеться": Буданов відповів про можливість "заморозки" війни з РФ

Росіяни б зраділи у разі замороження війни та святкували свою перемогу. Але цього ніколи не станеться.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в CBC News .

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз", - сказав Буданов.

Коментуючи російське бачення, начальник ГУР зазначив, що ворог прагне того, "щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською".

Він зауважив, що тоді б ворог "святкував перемогу".

"Цього ніколи не станеться", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, нещодавно посол України у Німеччині Олексій Макеєв нещодавно заявив, що нові "мінські угоди" призведуть до чергового замороження війни з Росією, а не її закінчення.