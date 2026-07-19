"Цього хотів Грем": Трамп захотів змінити проєкт "пекельних санкцій" проти РФ

"Пекельні санкції" США проти РФ

Нагадаємо, оновлений законопроєкт про масштабні обмеження проти Росії зобов'язує президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита проти найбільших імпортерів російського газу та нафти.

Документ, який покійний сенатор Ліндсі Грем вважав головною справою свого життя, покликаний надати Україні вирішальний вплив під час майбутніх переговорів із Кремлем.

Напередодні у Сполучених Штатах представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти РФ. Нові деталі документа свідчать про суттєве посилення економічного тиску на Москву та її ключових торговельних партнерів.

Раніше в американських ЗМІ дізналися, що саме міститься у законопроєкті Грема про "пекельні санкції" проти РФ та чому цей документ вважають компромісним рішенням, яке визначає перелік осіб під ударом.

Після смерті сенатора Ліндсі Грема робота над масштабними обмеженнями отримала новий імпульс у Конгресі. Зокрема, телеканал CNN повідомляв про те, що Трамп готовий підтримати "пекельні санкції" Грема проти Росії, а в Білому домі офіційно підтвердили намір дати хід документу.

Також читайте детальніше про те, як у США представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти РФ та які економічні наслідки це матиме для глобального енергетичного ринку.