"Адские санкции" США против РФ

Напомним, обновленный законопроект о масштабных ограничениях против России обязывает президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против крупнейших импортеров российского газа и нефти.

Документ, покойный сенатор Линдси Грэм считал главным делом своей жизни, призван оказать Украине решающее влияние во время предстоящих переговоров с Кремлем.

Накануне в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ. Новые детали документа свидетельствуют о существенном усилении экономического давления на Москву и ее ключевых торговых партнеров.

Ранее в американских СМИ узнали, что именно содержится в законопроекте Грэмма об "адских санкциях" против РФ и почему этот документ считают компромиссным решением, определяющим перечень лиц под ударом.

После смерти сенатора Линдси Грэмма работа над масштабными ограничениями получила новый импульс в Конгрессе. В частности, телеканал CNN сообщал о том, что Трамп готов поддержать "адские санкции" Грэма против России, а в Белом доме официально подтвердили намерение дать ход документа.

Также читайте подробнее о том, как в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ и какие экономические последствия это будет иметь для глобального энергетического рынка.