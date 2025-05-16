Обов’язкова реєстрація собак у Києві: чому чіпа й паспорта вже недостатньо

Власники собак, які проживають у Києві, мають зареєструвати домашніх улюбленців. Така послуга з’явилася у столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

РБК-Україна дізналося у КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" (КМЛВМ) для чого потрібно реєструвати собак та що буде, якщо цього не зробити.

У столиці діє обов’язкова реєстрація собак - це передбачено рішенням Київради ще з 2007 року. Водночас котів реєструють за бажанням власника.

Що входить у реєстрацію

Під час реєстрації тварині присвоюється індивідуальний номер, який закріплюється за нею як візуально (жетон), так і електронно (чіп).

Чіп - це ветеринарна процедура, під час якої під шкіру вводять електронний ідентифікатор. Сам чіп містить лише 15-значний код, який можна зчитати спеціальним пристроєм.

"Він сам по собі не несе жодної інформації. Але якщо собаку зареєстрували офіційно в Києві, її чіп підтягується до міського реєстру. І навіть у випадку втрати тварини це дозволяє знайти власника", - пояснюють у КМЛВМ.

Окрім чіпа, тварина отримує жетон з QR-кодом. При скануванні цього коду можна побачити контактні дані власника (якщо той погодився їх надати). Якщо ж власник не авторизував дані, система просто підтвердить, що тварина зареєстрована, і порадить звернутися до КП КМЛВМ.

Жетон із номером тварини має бути постійно на собаці - це візуальний доказ реєстрації.

Відповідальність за відсутність реєстрації

Згідно зі ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, утримання незареєстрованих собак тягне за собою відповідальність. У Києві поліція спільно з ветеринарною службою проводить рейди - у громадських місцях перевіряють наявність жетонів та чіпів.

За порушення правил власнику тварини можуть оголосити попередження або оштрафувати на суму від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб розмір штрафу вищий - від 340 до 850 гривень.

Особливо загострилася ситуація після початку повномасштабної війни - у Київ масово переїжджали люди з інших регіонів із домашніми улюбленцями. У КП наголошують: якщо собака живе в столиці понад 30 днів, її обов’язково потрібно зареєструвати.

Наявність реєстрації не лише підвищує шанси знайти тварину в разі втрати, а й є важливим елементом контролю за безпекою в місті. Зараз в Україні немає єдиної бази чіпованих тварин, тому київський муніципальний реєстр є фактично найефективнішим способом ідентифікації собак у столиці.