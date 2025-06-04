Без этого документа не выпустят за границу: как получить ветпаспорт на питомца

Домашние животные в Украине должны иметь ветеринарный паспорт. Оформить его можно исключительно в государственном ветеринарном учреждении.

Официальный ветеринарно-санитарный паспорт - это идентификационный документ, содержащий информацию о здоровье, вакцинации, лечении и владельце домашнего животного. Его можно оформить только в государственном ветеринарном учреждении. Паспорт действителен в течение всей жизни животного.

Зачем нужен паспорт

Документ необходим для:

выезда за границу,

участия в выставках,

внесения в электронные базы,

упрощения лечения в ветклиниках.

Как оформить ветпаспорт

Для того, чтобы оформить ветеринарный паспорт, владельцы животных должны обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины (перечень - на сайте Госпродпотребслужбы).

Затем необходимо пройти осмотр у госветврача и предоставить документы о себе как владельце. Также нужно убедиться, что животное имеет микрочип или клеймо (до 3 июля 2011 года).

Перед получением официальных документов нужно провести вакцинацию против бешенства (со свежей прививкой, которую вносят сразу после обработки от паразитов). Стоит помнить, что старые прививки нельзя переносить в новый паспорт - все вносят только после актуальных обработок.

Когда могут отказать

Паспорт не выдадут, если:

врач не сможет осмотреть животное,

нет идентификатора (чипа или клейма),

животное не привито от бешенства, а владелец отказывается от вакцинации.

Как выглядит официальный документ

Паспорт имеет: