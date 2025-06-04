Без этого документа не выпустят за границу: как получить ветпаспорт на питомца
Домашние животные в Украине должны иметь ветеринарный паспорт. Оформить его можно исключительно в государственном ветеринарном учреждении.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Официальный ветеринарно-санитарный паспорт - это идентификационный документ, содержащий информацию о здоровье, вакцинации, лечении и владельце домашнего животного. Его можно оформить только в государственном ветеринарном учреждении. Паспорт действителен в течение всей жизни животного.
Зачем нужен паспорт
Документ необходим для:
- выезда за границу,
- участия в выставках,
- внесения в электронные базы,
- упрощения лечения в ветклиниках.
Как оформить ветпаспорт
Для того, чтобы оформить ветеринарный паспорт, владельцы животных должны обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины (перечень - на сайте Госпродпотребслужбы).
Затем необходимо пройти осмотр у госветврача и предоставить документы о себе как владельце. Также нужно убедиться, что животное имеет микрочип или клеймо (до 3 июля 2011 года).
Перед получением официальных документов нужно провести вакцинацию против бешенства (со свежей прививкой, которую вносят сразу после обработки от паразитов). Стоит помнить, что старые прививки нельзя переносить в новый паспорт - все вносят только после актуальных обработок.
Когда могут отказать
Паспорт не выдадут, если:
- врач не сможет осмотреть животное,
- нет идентификатора (чипа или клейма),
- животное не привито от бешенства, а владелец отказывается от вакцинации.
Как выглядит официальный документ
Паспорт имеет:
- украинский и английский языки,
- ISO-код Украины на обложке,
- уникальный номер,
- утвержденную форму согласно приказам Минагрополитики №288 и №1366 (с 01.06.2026).
Напомним, с 12 мая 2025 года в Киеве действует обязательная регистрация собак через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Чтобы зарегистрировать животное, владельцу нужно обратиться в ближайший ЦПАУ, заполнить форму №1, предоставить квитанцию об оплате и, при наличии, документы о чипировании. После процедуры собака получает уникальный номер, а владелец - регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности.
РБК-Украина также рассказывало, для чего нужна регистрация собак, которые уже имеют ветеринарный паспорт.
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