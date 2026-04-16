"Цього не буде": Польща проти прискореного вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського в інтерв’ю RMF24 .

Польського міністра запитали про позицію майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра, який заявляв, що він не підтримує ідею прискореного вступу України до ЄС.

Сікорський погодився зі словами Мадяра, заявивши, що позиція Польщі є ідентичною.

На його думку, Україна має пройти повний процес євроінтеграції, як це свого часу зробила Польща.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", - заявив глава МЗС Польщі.