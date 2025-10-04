UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЦНС повідомляє про масове залучення педагогів із Росії для роботи на окупованих територіях

Ілюстративне фото: ЦНС повідомляє про масове залучення педагогів із Росії для роботи на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Окупаційна влада завозить у населені пункти ТОТ нові партії "вчителів" із російських регіонів за контрактами та виплатами - щоб поповнити штат шкіл і замінити місцевих педагогів, які відмовилися співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору (ЦНС) у мережі Telegram.

За даними Центру національного опору, на тимчасово окуповані території прибувають освітяни з глибинки Росії, часто разом із сім'ями. Їх розміщують у житло, звільнене у жителів, які виїхали, що змінює демографічну структуру населених пунктів.

Цілі та наслідки

Окупаційні адміністрації, як повідомляє ЦНС, планують через нових педагогів впроваджувати проросійський порядок денний у навчальних програмах і знижувати вплив української ідентичності серед школярів. Місцеві вчителі, які відмовилися співпрацювати, втрачають робочі місця або йдуть із системи.

Центр національного спротиву фіксує такі факти та просить громадян повідомляти про співпрацю з окупантами через офіційні канали, щоб документувати правопорушення та збирати докази.

Нагадуємо, що Росія виробила нову тактику для забезпечення водою тимчасово окупованих районів Донецької області - розраховувати на осінньо-зимові дощі як основне джерело водопостачання.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційні сили намагаються компенсувати брак кадрів, привозячи бойовиків із Росії. Для заповнення дефіциту вони запустили програму під назвою "запорізькі герої", однак її наповнюють людьми, які не мають жодного стосунку до регіону.

