ЦНС повідомляє про масове залучення педагогів із Росії для роботи на окупованих територіях

За даними Центру національного опору, на тимчасово окуповані території прибувають освітяни з глибинки Росії, часто разом із сім'ями. Їх розміщують у житло, звільнене у жителів, які виїхали, що змінює демографічну структуру населених пунктів.

Цілі та наслідки

Окупаційні адміністрації, як повідомляє ЦНС, планують через нових педагогів впроваджувати проросійський порядок денний у навчальних програмах і знижувати вплив української ідентичності серед школярів. Місцеві вчителі, які відмовилися співпрацювати, втрачають робочі місця або йдуть із системи.

Центр національного спротиву фіксує такі факти та просить громадян повідомляти про співпрацю з окупантами через офіційні канали, щоб документувати правопорушення та збирати докази.