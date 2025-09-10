Росія привозить бойовиків для окупаційних адміністрацій у Запорізькій області, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни намагаються розв'язати проблему нестачі кадрів, завозячи бойовиків із Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.
Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують відчувати дефіцит кадрів і намагаються заповнити його вихідцями із Росії. Для цього вони запустили програму з гучною назвою "запорізькі герої", яку заповнили людьми, ніяк не пов'язаними з регіоном.
За даними Центру національного спротиву, для роботи в так званих "адміністраціях" Запоріжжя вдалося набрати лише 21 кандидата. Їх протягом місяця навчатимуть викладачі, спеціально привезені з Москви, після чого направлять обіймати посади в окупаційних структурах.
Однак їхнє перебування в кабінетах може виявитися недовгим. У Силах оборони наголошують, що подібні "герої" є законними цілями та несуть повну відповідальність за участь у колабораціоністських проєктах.
Центр національного спротиву нагадує жителям тимчасово захоплених територій про можливість анонімно повідомляти інформацію про окупантів і зрадників через спеціальний чат-бот, а також долучатися до руху опору.
Нагадуємо, що в мережі з'явилося відео удару по одному з приватних будинків у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Запис події зафіксували камери системи відеоспостереження.
Зазначаємо, що російські війська в ніч на 7 вересня знову завдали удару по Запоріжжю. Цього разу метою атаки стало одне з міських підприємств, де зафіксовано пошкодження. Унаслідок обстрілу постраждала будівля виробничого цеху.