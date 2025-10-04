ЦНС сообщает о массовом привлечении педагогов из России для работы на оккупированных территориях

Оккупационные власти завозят в населенные пункты ВОТ новые партии "учителей" из российских регионов по контрактам и выплатам — чтобы пополнить штат школ и заменить местных педагогов, отказавшихся сотрудничать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления (ЦНС) в сети Telegram.
По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированные территории прибывают педагоги из глубинки России, часто вместе с семьями. Их размещают в жилье, освобождённое у выехавших жителей, что меняет демографическую структуру населённых пунктов.
Оккупационные администрации, как сообщает ЦНС, планируют через новых педагогов внедрять пророссийскую повестку в учебных программах и снижать влияние украинской идентичности среди школьников. Местные учителя, отказавшиеся сотрудничать, теряют рабочие места или уходят из системы.
Центр национального сопротивления фиксирует такие факты и просит граждан сообщать о сотрудничестве с оккупантами через официальные каналы, чтобы документировать правонарушения и собирать доказательства.
