Цивільна дієздатність до 18? Як отримати "дорослий статус" раніше повноліття

Що таке повна цивільна дієздатність

Українцям пояснили, що цивільна дієздатність - це здатність особи:

самостійно ухвалювати рішення;

укладати договори;

розпоряджатися своїм майном;

розпоряджатися своїми доходами;

нести юридичну відповідальність за свої дії.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні цей процес відбувається поступово: спочатку дитина має часткову цивільну дієздатність, а з досягненням певного віку - набуває повної (і може нести відповідальність за свої дії та рішення).

"До 14 років дитина може лише здійснювати дрібні покупки. З 14 - розпоряджатися своїми доходами та відкривати рахунок у банку. Повну дієздатність набувають у 18 років", - розповів уповноважений ВРУ з прав людини.

Уточнюється водночас, що за певних обставин отримати повну цивільну дієздатність можна раніше.

Права та відповідальність дітей до 14 років

Дитина віком до 14 років має часткову цивільну дієздатність та має право:

вчиняти дрібні побутові правочини - які стосуються її повсякденних потреб (наприклад купувати товари);

здійснювати особисті немайнові права - на результати своєю інтелектуальної та творчої діяльності (наприклад мати авторські права).

При цьому діти до 14 років не несуть юридичної відповідальності за завдану ними шкоду.

Права та відповідальність дітей до 14 років (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Права та відповідальність неповнолітніх віком 14-18 років

Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають неповну цивільну дієздатність і мають право:

розпоряджатися своїм заробітком (стипендією або іншими доходами);

реалізовувати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності (що охороняється законом);

бути учасниками (засновниками) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом (іншими документами юридичної особи);

укладати договір банківського вкладу (рахунку) на своє ім'я та розпоряджатися грошовими коштами (внесеними особисто).

Неповнолітні українці можуть вчиняти й інші правочини - за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

В окремих випадках вони самостійно несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Права та відповідальність неповнолітніх віком 14-18 років (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Як можна отримати повну цивільну дієздатність до 18 років

У деяких випадках дитина може отримати повну цивільну дієздатність до 18 років:

шлюб - якщо особа уклала шлюб, вона набуває повної дієздатності (яка після розірвання шлюбу зберігається);

батьківство - якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини;

працевлаштування - якщо особа, якій виповнилося 16 років, працює за трудовим договором;

підприємницька діяльність - якщо особа зареєстрована як підприємець.

Варто зазначити, що у разі припинення трудового договору чи підприємницької діяльності надана людині повна цивільна дієздатність також зберігається.

Як отримати повну цивільну дієздатність до 18 років (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Хто може надати неповнолітнім повну цивільну дієздатність

Надання повної цивільної дієздатності проводиться органом опіки та піклування:

за заявою неповнолітньої особи;

за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

При цьому якщо такої згоди немає - повну цивільну дієздатність людині можуть надати за рішенням суду.

Надання повної цивільної дієздатності (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Куди людині звертатись, якщо її права були порушені

Насамкінець українцям нагадали, що при порушенні прав необхідно звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

за номерами телефонів: 0 800 501 720 або 044 299 74 08.

Куди звертатись при порушенні прав людини (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)