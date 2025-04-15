Цивільна дієздатність до 18? Як отримати "дорослий статус" раніше повноліття

Повна цивільна дієздатність дозволяє людині самостійно ухвалювати важливі рішення або розпоряджатись майном. У деяких випадках отримати "дорослий статус" юні українці можуть раніше повноліття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена України у Facebook.
Українцям пояснили, що цивільна дієздатність - це здатність особи:
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні цей процес відбувається поступово: спочатку дитина має часткову цивільну дієздатність, а з досягненням певного віку - набуває повної (і може нести відповідальність за свої дії та рішення).
"До 14 років дитина може лише здійснювати дрібні покупки. З 14 - розпоряджатися своїми доходами та відкривати рахунок у банку. Повну дієздатність набувають у 18 років", - розповів уповноважений ВРУ з прав людини.
Уточнюється водночас, що за певних обставин отримати повну цивільну дієздатність можна раніше.
Дитина віком до 14 років має часткову цивільну дієздатність та має право:
При цьому діти до 14 років не несуть юридичної відповідальності за завдану ними шкоду.
Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають неповну цивільну дієздатність і мають право:
Неповнолітні українці можуть вчиняти й інші правочини - за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
В окремих випадках вони самостійно несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.
У деяких випадках дитина може отримати повну цивільну дієздатність до 18 років:
Варто зазначити, що у разі припинення трудового договору чи підприємницької діяльності надана людині повна цивільна дієздатність також зберігається.
Надання повної цивільної дієздатності проводиться органом опіки та піклування:
При цьому якщо такої згоди немає - повну цивільну дієздатність людині можуть надати за рішенням суду.
Насамкінець українцям нагадали, що при порушенні прав необхідно звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким майном дитини можуть управляти батьки.
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