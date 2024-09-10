Яким майном дитини можуть управляти батьки: пояснення юриста

Майном дитини до певного віку управляють її батьки чи опікуни. Але у багатьох випадках це можна зробити лише з дозволу органу опіки.

Які дії з майном батьки не мають право вчиняти

Законодавство України містить норми щодо захисту прав та інтересів дитини при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. На органи опіки та піклування покладені функції з захисту інтересів дитини, пояснює юрист.

"Майно неповнолітньої дитини може належати їй на праві приватної власності, однак розпоряджатись цим майном дитина, яка не досягла 14 років, не може. Майном дитини, яка не досягла 14 років, розпоряджаються її батьки за згодою органів опіки та піклування. Після досягнення 14 років дитина розпоряджається власним майном самостійно, але за згодою батьків", - розповідає Лариса Величко.

Вона додає, що батьки управляють майном, що належить малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.

"Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси", - зазначає адвокат.

Батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

видавати письмові зобов’язання від імені дитини;

відмовлятися від майнових прав дитини.

Правочини, які батьки взагалі не мають права вчиняти з майном дитини:

здійснювати дарування від імені дитини;

зобов'язуватися від її імені порукою.

Неповнолітні діти (від 14 до 18 років) можуть вчиняти перелічені правочини самостійно лише за згодою батьків та з дозволу (письмового) органу опіки і піклування.

Фото: Для дій з нерухомістю дитини батькам потрібен дозвіл органу опіки (gettyimages.com)

Як отримати дозвіл на дії з майном від органу опіки

Щоб отримати дозвіл органу опіки та піклування на відчуження, обмін, дарування, поділ майна, що є у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності житла, укладання договорів конкретного користування житлом та інші, батьки та неповнолітні діти, які мають право власності на майно або право користування майном, повинні:

звернутись до органу опіки та піклування з відповідною заявою;

і надати документи, які передбачені чинним законодавством України.

"Така заява подається до органу опіки та піклування обома батьками, з певним комплектом документів, - пояснює Лариса Величко.

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться упродовж 1 місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло.