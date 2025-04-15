Гражданская дееспособность до 18? Как получить "взрослый статус" раньше совершеннолетия

Что такое полная гражданская дееспособность

Украинцам объяснили, что гражданская дееспособность - это способность человека:

самостоятельно принимать решения;

заключать договоры;

распоряжаться своим имуществом;

распоряжаться своими доходами;

нести юридическую ответственность за свои действия.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине этот процесс происходит постепенно: сначала ребенок имеет частичную гражданскую дееспособность, а с достижением определенного возраста - приобретает полную (и может нести ответственность за свои действия и решения).

"До 14 лет ребенок может только совершать мелкие покупки. С 14 - распоряжаться своими доходами и открывать счет в банке. Полную дееспособность приобретают в 18 лет", - рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Уточняется в то же время, что при определенных обстоятельствах получить полную гражданскую дееспособность можно раньше.

Права и ответственность детей до 14 лет

Ребенок в возрасте до 14 лет имеет частичную гражданскую дееспособность и имеет право:

совершать мелкие бытовые сделки - касающиеся его повседневных потребностей (например покупать товары);

осуществлять личные неимущественные права - на результаты своей интеллектуальной и творческой деятельности (например иметь авторские права).

При этом дети до 14 лет не несут юридической ответственности за причиненный ими вред.

Права и ответственность детей до 14 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Права и ответственность несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую дееспособность и имеют право:

распоряжаться своим заработком (стипендией или другими доходами);

реализовывать права на результаты интеллектуальной, творческой деятельности (охраняемой законом);

быть участниками (учредителями) юридических лиц, если это не запрещено законом (другими документами юридического лица);

заключать договор банковского вклада (счета) на свое имя и распоряжаться денежными средствами (внесенными лично).

Несовершеннолетние украинцы могут совершать и другие сделки - с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

В отдельных случаях они самостоятельно несут административную и уголовную ответственность.

Права и ответственность несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Как можно получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет

В некоторых случаях ребенок может получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет:

брак - если лицо заключило брак, оно приобретает полную дееспособность (которая после расторжения брака сохраняется);

отцовство - если несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом ребенка;

трудоустройство - если лицо, которому исполнилось 16 лет, работает по трудовому договору;

предпринимательская деятельность - если лицо зарегистрировано как предприниматель.

Следует отметить, что при прекращении трудового договора или предпринимательской деятельности предоставленная человеку полная гражданская дееспособность также сохраняется.

Как получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Кто может предоставить несовершеннолетним полную гражданскую дееспособность

Предоставление полной гражданской дееспособности проводится органом опеки и попечительства:

по заявлению несовершеннолетнего лица;

по письменному согласию родителей (усыновителей) или попечителя.

При этом если такого согласия нет - полную гражданскую дееспособность человеку могут предоставить по решению суда.

Предоставление полной гражданской дееспособности (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Куда человеку обращаться, если его права были нарушены

В завершение украинцам напомнили, что при нарушении прав необходимо обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

по адресу: улица Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;

по номерам телефонов: 0 800 501 720 или 044 299 74 08.

Куда обращаться при нарушении прав человека (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)