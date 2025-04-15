Гражданская дееспособность до 18? Как получить "взрослый статус" раньше совершеннолетия

Полная гражданская дееспособность позволяет человеку самостоятельно принимать важные решения или распоряжаться имуществом. В некоторых случаях получить "взрослый статус" юные украинцы могут раньше совершеннолетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины в Facebook.
Украинцам объяснили, что гражданская дееспособность - это способность человека:
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине этот процесс происходит постепенно: сначала ребенок имеет частичную гражданскую дееспособность, а с достижением определенного возраста - приобретает полную (и может нести ответственность за свои действия и решения).
"До 14 лет ребенок может только совершать мелкие покупки. С 14 - распоряжаться своими доходами и открывать счет в банке. Полную дееспособность приобретают в 18 лет", - рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека.
Уточняется в то же время, что при определенных обстоятельствах получить полную гражданскую дееспособность можно раньше.
Ребенок в возрасте до 14 лет имеет частичную гражданскую дееспособность и имеет право:
При этом дети до 14 лет не несут юридической ответственности за причиненный ими вред.
Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую дееспособность и имеют право:
Несовершеннолетние украинцы могут совершать и другие сделки - с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.
В отдельных случаях они самостоятельно несут административную и уголовную ответственность.
В некоторых случаях ребенок может получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет:
Следует отметить, что при прекращении трудового договора или предпринимательской деятельности предоставленная человеку полная гражданская дееспособность также сохраняется.
Предоставление полной гражданской дееспособности проводится органом опеки и попечительства:
При этом если такого согласия нет - полную гражданскую дееспособность человеку могут предоставить по решению суда.
В завершение украинцам напомнили, что при нарушении прав необходимо обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким имуществом ребенка могут управлять родители.
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