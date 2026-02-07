"Циркони" разом із Х-101: чим РФ била цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Цієї ночі російська армія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог використав крилаті ракети, балістику та ударні дрони з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, противник застосував:
Основними напрямками удару стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.
Станом на 10:30 сили оборони збили або подавили 406 цілей:
Інформація щодо ще двох ракет уточнюється. Зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у трьох місцях.
Сьогодні Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, основною ціллю були західні регіони. Зокрема, російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Детальніше про наслідки нічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.