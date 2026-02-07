UA

"Циркони" разом із Х-101: чим РФ била цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Ілюстративне фото: російська армія завдала комбінованого удару по Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі російська армія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог використав крилаті ракети, балістику та ударні дрони з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Чим атакував ворог

За даними Повітряних сил, противник застосував:

  • 2 ракети "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму;
  • 21 крилату ракету Х-101 з акваторії Каспійського моря;
  • 16 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря;
  • 408 ударних безпілотників різних типів, серед яких близько 250 - "Шахеди".

Основними напрямками удару стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.

Результати роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 10:30 сили оборони збили або подавили 406 цілей:

  • 14 ракет Х-101;
  • 10 ракет "Калібр";
  • 382 безпілотники різних типів.

Інформація щодо ще двох ракет уточнюється. Зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у трьох місцях.

Обстріл України 7 лютого

Сьогодні Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, основною ціллю були західні регіони. Зокрема, російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Детальніше про наслідки нічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

