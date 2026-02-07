"Циркони" разом із Х-101: чим РФ била цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Чим атакував ворог

За даними Повітряних сил, противник застосував:

2 ракети "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму;

21 крилату ракету Х-101 з акваторії Каспійського моря;

16 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря;

408 ударних безпілотників різних типів, серед яких близько 250 - "Шахеди".

Основними напрямками удару стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.

Результати роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 10:30 сили оборони збили або подавили 406 цілей:

14 ракет Х-101;

10 ракет "Калібр";

382 безпілотники різних типів.

Інформація щодо ще двох ракет уточнюється. Зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у трьох місцях.