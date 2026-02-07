"Цирконы" вместе с Х-101: чем РФ била этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО

Этой ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. Враг использовал крылатые ракеты, баллистику и ударные дроны с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, противник применил:
Основными направлениями удара стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 10:30 силы обороны сбили или подавили 406 целей:
Информация о еще двух ракетах уточняется. Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в трех местах.
Сегодня Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, основной целью были западные регионы. В частности, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины.
