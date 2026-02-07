"Цирконы" вместе с Х-101: чем РФ била этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО

Чем атаковал враг

По данным Воздушных сил, противник применил:

2 ракеты "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма;

21 крылатую ракету Х-101 из акватории Каспийского моря;

16 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;

408 ударных беспилотников различных типов, среди которых около 250 - "Шахеды".

Основными направлениями удара стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.

Результаты работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:30 силы обороны сбили или подавили 406 целей:

14 ракет Х-101;

10 ракет "Калибр";

382 беспилотника различных типов.

Информация о еще двух ракетах уточняется. Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного дрона на 19 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в трех местах.