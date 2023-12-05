Цінова стеля на російську нафту скоротила доходи Кремля на 34 млрд євро, - доповідь

Аналіз показує, що останній рік цінова стеля обійшлася Кремлю в 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.

"Проте цей ефект далекий від того, чого можна було б досягти, - йдеться у доповіді. - Санкції не зменшили рішучість Кремля вести війну".

Аналіз CREA показує, що санкції сильно вплинули на доходи від експорту нафти у першому півріччі, досягнувши піку збитків у 180 млн євро на день у першому кварталі. Знизилися загальні доходи від викопного палива, причому лише сира нафта впала на 25%.

Однак нездатність забезпечити дотримання, посилення та постійний моніторинг цінового обмеження дозволила Росії нівелювати наслідки у другій половині року. Втрати доходів скоротилися до 50 млн євро на день у другому і третьому кварталах, а потім відновилися до 90 млн євро на день в останньому кварталі року.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Більш широке використання Росією "тіньових" танкерів для транспортування своєї нафти також знижує вплив цінового обмеження та підвищує ціну, за якою вони можуть експортувати свою нафту, що є ще одним ударом по впливу санкцій, зазначають у CREA.