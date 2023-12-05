Спікер Держдепу США Деніел Сайзек: Європа багато робить для України, але може робити більше

Про те, чи залежить допомога США від українського контрнаступу, вплив президентської кампанії в Америці та війни в Ізраїлі, а також роль Євросоюзу у підтримці України – в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

Учора, 4 грудня, Білий дім у листі до лідерів Конгресу попередив їх, що якщо новий пакет фінансування для України не буде схвалений до кінця року, США більше не зможуть постачати Україні зброю. "У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", – йдеться у листі.

У самому Конгресі звучать різні прогнози про те, коли і як може бути схвалено новий багатомільярдний пакет допомоги Україні. Офіційний представник Держдепу США Деніел Сайзек, з яким РБК-Україна поспілкувалося після закінчення саміту глав МЗС країн НАТО в Брюсселі минулого тижня, також не береться робити прогнози, але не виключає, що пакет допомоги таки може бути схвалений у найближчому майбутньому. Крім того, Сайзек у розмові з виданням кілька разів наголосив, що Європейський союз відіграє важливу роль у допомозі Україні, але США вважають, що європейці можуть робити більше.

– Як загалом США оцінюють поточну ситуацію на фронті? І чи не вважаєте ви, що очікування від нашого контрнаступу були перегріті?

– Щодо контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо. Уряд США розуміє, що контрнаступ був дуже важким, оборона (завжди - ред.) дається легше. Проте уряд США збирається й надалі підтримувати Україну.

Щодо ситуації на лінії фронту зараз, я б сказав, що між урядами США та України продовжуються постійні контакти. І наша держава отримує інформацію про те, що відбувається, прямо від президента Зеленського, і ми розуміємо, що це важка ситуація. Проте уряд США вважає, що Збройні сили України вже показували свої здібності. І зараз треба думати про те, що буде далі.

– Підсумки контрнаступу, тобто його успіхи чи невдачі, якимось чином можуть вплинути на рівень військової підтримки України з боку США?

– Контрнаступ не повинен впливати на рівень чи кількість підтримки Сполученими Штатами України. Що ми знаємо на зараз? Президент Байден направив до Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі.

Двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі США. Президент Байден активно працює з республіканцями та демократами в Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні.

– Чи є шанси, що це станеться вже цього року?

– Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз саме зараз. І так, можливо, це станеться в найближчому майбутньому.

– Ситуація в Ізраїлі явно змістила увагу з України, зокрема й Сполучених Штатів. Але чи в американському істеблішменті немає втоми від нас? І якщо немає, то чому підтримка об'єктивно не така інтенсивна, як була раніше, і ситуація в Конгресі тому підтвердження: раніше все проходило більш гладко, ніж зараз?

– Ситуація на Близькому Сході дуже серйозна, і так, США підтримують Ізраїль. Але США мають ресурси, щоб підтримувати Україну та Ізраїль одночасно, і це дуже важливо відзначити. Незважаючи на затримку зі схваленням нового пакету допомоги Україні, США, як і раніше, здатні підтримувати Україну. Звичайно, питання обговорюється в Конгресі. Уряд США вже надав Україні дуже багато потужної зброї для самооборони, і американський народ дуже "за" це.

Але природно, що питання обговорюється в Конгресі, кожен має можливість висловити думку, але президент Байден і його адміністрація дуже ясно говорять, що ця допомога потрібна зараз.

– Чи варто українцям непокоїтися, що під час виборчої кампанії в США, яка наступного року увійде вже у повноцінну фазу, Вашингтону буде не стільки до України?

– Зрозуміло, і природно, що люди в Україні стежать за подіями у США дуже уважно, багато американців роблять те саме. Це гіпотетичне питання, як кампанія може впливати на ситуацію. Що ми знаємо зараз, це те, що в Конгресі є дуже довга історія двопартійної підтримки України. Це факт.

І, звичайно, у нас у США дуже динамічна та енергійна демократія. Це означає, що всі питання будуть обговорюватися під час виборчої кампанії, і це природно. Що ми бачимо досі і розуміємо, то це те, що підтримка американським народом України сильна, і що підтримка Конгресу була і є міцною. Адміністрація президента Байдена очікує на гарне рішення від Конгресу.

– У США є думка, зокрема, з боку Республіканської партії про те, що не США, а Європа має нести на собі основний тягар фінансової та іншої підтримки України. Наскільки ви з таким підходом погоджуєтесь?

– У США також думають, що європейці мають можливість робити більше. Вони вже зробили багато, але якщо ми подивимося на економіку Євросоюзу, які можливості вона має, ясно, що Європа має відігравати велику роль у підтримці України.

Уряд США продовжує тісні контакти з європейськими колегами з цього питання. Держсекретар Блінкен був тут у Брюсселі, в НАТО і розмовляв з європейськими колегами з цього питання. І ми очікуємо, наприклад, щоб Євросоюз виконав свою обіцянку Україні про підтримку (мається на увазі постачання мільйона снарядів, - ред.), можливо, буде затримка, тому що промисловість у Європі не так швидко розвивається і зростає, але врешті-решт європейці можуть робити більше, і США думають, що вони це робитимуть.

– Що в США думають про подальші постачання далекобійної зброї Україні? І чи є ще якась зброя, яка може стати геймчейнджером у війні, якою свого часу стали системи "Хаймарс"?

– США вже надали потужну зброю для самооборони України. Я не можу коментувати конкретні системи чи нові озброєння. Але можу сказати, що уряд США продовжує розглядати усі можливі варіанти підтримки України. І він залишається у тісному контакті з урядом України та обговорює потреби України в обороні.

Що США бачили досі, це те, що ЗСУ дуже здібні, дуже швидко розуміють, як використовувати будь-які озброєння для самооборони, вони дуже креативно використовують усе це обладнання. Ми бачимо, що стосується F-16, що українські льотчики дуже здібні, готові, мають дуже високу мотивацію. Це питання обговорюється, але на даний момент я не маю конкретної відповіді. Але досі ми бачили, що уряд США готовий розглядати всі варіанти та збільшувати свою підтримку.

– Влада США постійно наголошує, що буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Але чи готові США весь цей час давати Україні ресурси, яких буде достатньо для перемоги над Росією, а не лише її стримування? Це дуже поширена думка в Україні: поки що ми отримуємо стільки, щоб не програти, але недостатньо, щоб виграти.

– Адміністрація президента Байдена обговорює це питання постійно із партнерами у Європі. Бо мета США, щоб підтримки від нас та європейських партнерів було б достатньо, щоб Україна перемогла.

А що означає перемогти? Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію. І США вважають, що Україна має вирішувати, як вести свою самооборону і як вести будь-які можливі переговори з Росією, коли Україна вважатиме, що настав правильний час. Як ми бачили, контрнаступ був дуже важким.

Я вже казав, що українські військові дуже мужньо діяли, а оборона дається легше. Тому ми розуміємо, що жодне просте рішення, врегулювання не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де вона знаходиться сьогодні. США не думають, що це те, що має бути. І тому уряд США працює щодня і намагається якнайбільше підтримувати Україну самому, і з партнерством з боку європейців.